Un pres es fuga de la presó i envia una postal als directors del centre penitenciari des de Tailàndia

La postal estava adreçada als tres directors del centre i només contenia un missatge: «Salutacions des de Tailàndia»

Actualitzada 24/01/2020 a les 13:46

Oualid Sekkaki de 26 anys, i quatre companys més, es van fugar el passat 19 de desembre de la presó belga de Turnhout. Els cincs van escalar un mur de sis metres d'alçada per escapar-se. Ara la presó ha rebut notícies de Sekkaki en forma de postal.Segons informa Het Laatste Nieuws, la postal estava adreçada als tres directors del centre penitenciari i només contenia un missatge: «Salutacions des de Tailàndia». El centre ha admès que ha rebut la postal però no ha volgut mostrar-ne el contingut.Sekkaki va ser condemnat a dos anys de presó en veure's implicat en un tiroteig a Hoboken, Amberes, on un home va resultar ferit a la cama.