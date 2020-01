Els Mossos recuperen 44 telèfons mòbils sostrets i amagats a l'interior d'embolcalls de xocolatines a Martorell

Els investigadors el van detenir quan s’adreçava a l’aeroport per agafar un avió cap a Pakistan

Actualitzada 24/01/2020 a les 13:39

Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Martorell van detenir el dijous 16 de gener, un home de nacionalitat paquistanesa, de 36 anys i veí de Piera com a presumpte autor d’un delicte de receptació.Els fets van succeir el mateix dia, cap a les 13 hores, quan els agents es trobaven realitzant tasques de prevenció i van identificar un vehicle, i els seus quatre ocupants, un d’ells amb antecedents per delictes contra la propietat industrial i receptació, al municipi de Martorell.Els agents van escorcollar el vehicle i van localitzar dos maletes que contenien diversos paquets de barretes de xocolata tancats i que, gràcies a la perícia dels agents, van observar que tenien un pes i un volum excessiu, motiu pel qual van decidir obrir-los.Els agents van descobrir que els paquets de xocolatines contenien amagats un total de 44 mòbils d’última generació. Els investigadors han constatat, de moment, que sis dels terminals consten sostrets a diferents poblacions de tot el territori català. A hores d’ara s’estan fent gestions per tal de determinar l’origen de la resta de telèfons.Davant les evidències els agents van detenir l’home, propietari de les maletes i que s’adreçava a l’aeroport de Barcelona - El Prat per agafar un vol amb destinació Pakistan, com a presumpte autor d’un delicte de receptació.L’arrestat, propietari de dos establiments de reparació de mòbils a dos municipis del Baix Llobregat Nord, va passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar la seva llibertat amb càrrecs.