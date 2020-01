Reconeix haver violat a la seva filla menor, que acaba de conèixer, perquè s'havia «enamorat»

L'acusat ha explicat que la menor el «provocava» i el «punxava»

Actualitzada 23/01/2020 a les 13:59

La Fiscalia demana 15 anys de presó

Un home de 41 anys ha admès haver violat a la seva filla menor, que tenia 15 anys en el moment dels fets, que van succeir l'estiu de 2017 a Mallorca on havia acudit per a conèixer-la. Segons ha dit aquest dijous davant la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears, s'havia «enamorat» d'ella.L'home ha admès els fets que van ocórrer quan ell va acudir a l'illa des de la península, després que tots dos reprenguessin el contacte, ja que fins llavors no tenien relació.En el seu relat davant la Sala, l'acusat ha explicat que la menor el «provocava» i el «punxava» perquè mantinguessin relacions sexuals. «Entrem a la caseta i la nena va començar a provocar-me i ho vam fer, vam fer sexe», ha dit. Després de descobrir els fets, l'àvia de la menor li va preguntar per l'ocorregut i ell, tal com ha explicat, li va dir que es penedia i que li dolia haver-se ficat al llit amb la seva filla.Una de les agents de la Guàrdia Civil, de l'Equip de Dona i Menor (Emume), que va atendre la menor, ha explicat que la nena li va explicar que, en haver-se criat sense pare, no sabia com era una relació paternal i que l'acusat, en cap moment, es va dirigir cap a ella com si fos la seva filla. «Li deia 'gordi' o 'cari'», ha relatat.Després d'això, la menor va explicar a l'agent que només va ser conscient que el que havia ocorregut no era normal temps després i que temia per ella si tornava el pare i per les seves cosines, que viuen a la península.Per la seva banda, la Fiscalia demanava inicialment per a l'home una condemna de 16 anys de presó pel delicte d'agressió sexual i per obligar a la menor a enviar-li imatges íntimes. Després d'haver arribat a un pacte entre les dues parts, la pena se li rebaixarà, probablement fins als 10 anys de presó.