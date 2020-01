Desmantellen dues granges il·legals de gossos als quals tallaven les cordes vocals perquè no bordessin

En total s'han rescatat 270 gossos i s'ha detingut al personal veterinari que hi treballava

Actualitzada 23/01/2020 a les 14:15

270 #chihuahua y #pomerania estaban hacinados en un criadero ilegal en #Madrid



Algunos tenían las cuerdas vocales seccionadas, posiblemente para no alertar a los vecinos



Hay 5 detenidos, 2 de ellos veterinarios, y los animales están ya en una protectora



STOP #MaltratoAnimal pic.twitter.com/xwOnImSZa0 — Policía Nacional (@policia) January 23, 2020

La Policia Nacional ha desmantellat dues granges il·legals de chihuahua a Arganda del Rey, Madrid. En total s'han rescatat 270 gossos i s'ha detingut al personal veterinari que hi treballava.Els animals tenien les cordes vocals seccionades per tal que bordessin i, d'aquesta manera, els veïns no sabessin l'activitat que s'hi estava fent.