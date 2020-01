Indemnitzen amb 5,5 milions d'euros a la família d'una nena que va quedar tetraplègica per un error mèdic durant el part

Es tracta de la major indemnització per mala praxi mèdica imposada a Espanya

Actualitzada 22/01/2020 a les 14:29

Un jutjat de Ciudad Real ha condemnat al servei de salut de Castella-la Manxa (el Sescam) a indemnitzar amb 5,5 milions d'euros a la família d'una nena que va quedar tetraplègica per una sèrie d'errors mèdics durant el part.Es tracta de la major indemnització per mala praxi mèdica imposada a Espanya, segons l'Associació el Defensor del Pacient. El cost anirà a càrrec de la Junta i de les asseguradores, que poden encara recórrer la sentència.Els fets es remunten al 14 d'octubre de 2012 quan va néixer la nena a l'hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas (Ciudad Real). La sentència troba provades «lesions per imprudència professional greu» del ginecòleg i de la matrona.La indemnització ascendeix a 2,5 milions més els interessos. A més estipula que els pares de la menor han de rebre una pensió anual de 25.5000 euros.La Junta de Castella-la Manxa sosté que la menor ha rebut les cures necessàries i atribueix l'ocorregut a «un comprensible error humà» reconegut pels autors.