Condemnen a set anys i mig de presó l'home que va agredir sexualment la seva fillastra de vuit anys

La nena rep tractament psicològic i l'acusat haurà d'indemnitzar-la amb 6.000 euros

Actualitzada 22/01/2020 a les 14:12

L'Audiència de Lleida ha condemnat a 7 anys, 6 mesos i 1 dia de presó l'home que va agredir sexualment la filla de la seva parella sentimental, de només vuit anys, a Lleida. És la pena que van acordar i demanar tant la fiscalia com la defensa després que l'acusat reconegués els fets al judici celebrat el 8 de gener i demanés perdó. La Sala també condemna l'home a indemnitzar la nena amb 6.000 euros per danys morals ja que la menor està rebent tractament psicològic des de llavors i a no comunicar-se ni acostar-se a ella a menys de 200 metres durant dotze anys i mig. Els fets van passar a la casa familiar, cap a dos quarts de tres del migdia del 10 de febrer de 2018.L'home, M. E. T. L., de llavors 32 anys, va entrar a l'habitació on era la nena, la va immobilitzar sobre el llit i li va fer tocaments. Així ho va explicar la menor al judici i va reconèixer l'acusat. L'agressió va parar perquè la mare de la nena va entrar a l'habitació i va veure la seva filla amb els pantalons abaixats. Les psicòlogues que la van atendre confien que ho pugui superar amb tractament psicològic.