Un home mata a ganivetades al seu germà enmig del carrer

Va assestar-li diverses ganivetades arran d'una discussió

Actualitzada 20/01/2020 a les 14:22

Un home de 38 anys va matar anit a Burgos al seu germà de 42 anys després d'assestar-li diverses ganivetades arran d'una discussió al carrer, segons han informat aquest dilluns a Efe fonts de la Policia Nacional.Després de l'incident, que es va produir a les 23 hores al carrer del Progreso, el fratricida va ser detingut per agents de la Policia Local, que el van traslladar a la comissaria de Policia Nacional.Els fets van ocórrer davant d'un establiment que es trobava tancat en aquell moment, un local regentat per un ciutadà búlgar, de la mateixa nacionalitat que la víctima i l'agressor.Les mateixes fonts han indicat que la Policia Nacional ha localitzat a la caixa d'un vehicle de neteja aparcat als voltants l'arma amb la qual suposadament es va produir el crim, un ganivet de dimensió mitjana.La investigació segueix ara oberta a l'espera dels resultats de l'autòpsia per a determinar les causes de la mort i el nombre de punyalades que va rebre la víctima, a més de les raons de la discussió que va portar al crim.