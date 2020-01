Tres detinguts per extorquir persones amb qui contactaven per una aplicació de cites

Un dels arrestats es feia passar per menor un cop iniciades les relacions i un altre exigia diners per evitar la denúncia

Actualitzada 20/01/2020 a les 14:42

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones per un delicte de robatori amb violència i intimidació i per extorsió. Es tracta d'una dona de 43 anys i dos homes de 19 i 45 anys que enganyaven les víctimes a través d'una aplicació de contactes i després els reclamaven diners. En un dels casos, un home va acordar una cita amb un noi major d'edat i, a l'iniciar la relació sexual, va aparèixer una dona molt exaltada fent-se passar per la seva mare i el va amenaçar amb denunciar-lo perquè deia que era menor. En un altre cas, un home es va sentir insegur i va voler marxar de la cita, però van aparèixer un altre home i una dona que li van reclamar diners i li van robar el mòbil.Va ser precisament aquest cas el que en primer lloc va alertar les autoritats. L'home va posar una denúncia però els Mossos no van poder localitzar els autors del delicte al domicili i es va activar una ordre de recerca i detenció contra ells.En el segon cas, l'home a qui van amenaçar en denunciar enganyant-lo amb la idea que havia mantingut relacions amb un menor va caure en el parany i per por va accedir a pagar 150 euros als arrestats. Uns dies més tard, va posar la denúncia explicant els fets tal i com havien succeït.La investigació policial va permetre localitzar l'home i detenir-lo el passat 12 de desembre. El dia 4 de gener, es va detenir la dona i el 16 de gener l'altre autor dels fets. Tots tres van passar a disposició judicial i el jutge va decretar llibertat amb càrrecs.Arran de casos com aquest, els Mossos d'Esquadra recomanen que si s'utilitzen aplicacions de contactes es prenguin totes les precaucions possibles, assegurant-se al màxim que la persona amb qui es queda és qui diu ser fent una trobada prèvia en un lloc públic, o marxar si es veu qualsevol cosa sospitosa o incòmode. A més, també es recomana avisar sempre una tercera persona de confiança del lloc de la cita i informar l'aplicació si es detecten pràctiques alienes a les normes de participació de la plataforma.