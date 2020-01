Detenen dos menors acusats de robar en sis vehicles d'una urbanització d'Arenys de Munt

Els joves tenien talls a les mans després d'haver trencat els vidres dels cotxes per accedir-hi

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local d'Arenys de Munt van detenir la nit de dimecres a dijous dos menors d'edat que estaven robant a l'interior de vehicles a la urbanització de Can Jalpí, a Arenys de Munt (Maresme). Els agents de la policia local van veure quatre cotxes amb els vidres trencats i l'interior regirat i es van posar en contacte amb els Mossos d'Esquadra. Poc després, van trobar dos joves, menors d'edat, amb talls i sang a les mans i instruments per trencar vidres. Més, tard, els agents van trobar dos cotxes amb els vidres trencats i regirats per dins. La investigació policial encara està oberts i els dos joves han passat a disposició de la fiscalia de menors.