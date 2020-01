Mor una influencer britànica de 21 anys en caure per un penya-segat mentre es feia un 'selfie'

Madalyn Davis va morir després de caure a Diamond Bay, Sídney, on es trobava fent fotos amb un grup d'amics

Madalyn Davis, una jove influencer britànica de 21 anys, va morir diumenge passat després de caure per un penya-segat a Diamond Bay, Sídney, Austràlia, segons informa la BBC.Quan el grup de persones amb el qual es estava fent-se fotos a l'interior de la tanca de seguretat es va tornar a reunir, no van poder trobar-la, per la qual cosa van donar avís als serveis d'emergència, segons el compte de Twitter de Salvament Marítim de Nova Gal·les del Sud.Unes quatre hores després, el seu cos sense vida va ser recuperat de l'aigua. La Policia està investigant l'incident i revisant les càmeres de seguretat de la zona per a esclarir les circumstàncies de l'accident.En el lloc, apunta el citat mitjà, existeixen diversos senyals que adverteixen als turistes del perill d'acostar-se a la vora del penya-segat i recentment es va incrementar l'altura dels reixats de seguretat.Madalyn Davis, originària de Lincoln, era maquilladora especialitzada en pestanyes postisses i acumulava milers de seguidors en les seves xarxes socials, on acostumava a compartir tutorials de maquillatge. Es trobava a Austràlia després de visitar Tailàndia i Bali.