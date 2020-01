Mor d'un infart al mig del carrer a Madrid i li roben tot el que portada de valor

Li van prendre les sabates, l'abric, la cartera i les joies que duia

Un home d'uns 50 anys va ser robat en la matinada del passat dijous 9 de gener després de morir d'un infart al carrer de Péndulo del barri de Valdebernardo, en el districte madrileny de Vicálvaro, segons va publicar El Mundo i han confirmat fonts policials.Segons creuen els investigadors, els lladres van veure a aquesta persona tirada en la via pública i van aprofitar per a sostreure-li les sabates, l'abric, la cartera i les joies -en el coll tenia una marca com si li haguessin arrencat un collaret i en el terra van trobar les restes d'una polsera- que portava en aquests moments, ja que l'home no duia res de valor ni les peces de roba malgrat que aquesta nit els termòmetres fregaven els zero graus.Un veí de la zona que passava per allí va ser el que va donar l'alerta. Fins al lloc van acudir agents tant de la Policia Municipal com de la Policia Nacional, a més d'efectius del Samur, que va confirmar la defunció de l'individu.Fonts oficials de la Policia Nacional assenyalaven al diari que aquest succés no està sent investigat en aquests moments pel fet que l'autòpsia ha confirmat que l'home va morir per causes naturals a conseqüència d'un infart.