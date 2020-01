Enxampen 'in fraganti' tres lladres que intentaven robar en una botiga de bicicletes

Actualitzada 15/01/2020 a les 16:28

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones que van ser enxampades in fraganti quan intentaven robar en una botiga de bicicletes situada al carrer de l'Enginyer Lladó de Sant Vicenç de Castellet, al Bages. Els fets van tenir lloc la matinada de diumenge, quan un veí va alertar la Policia Local. Els agents van comprovar que els detinguts havien forçat el pany de l'establiment, tot i que no havien arribat a entrar, i també havien fet el pont a una furgoneta estacionada just davant del comerç. Els tres homes han passat ja a disposició del jutge, que n'ha decretat la llibertat a l'espera del judici.