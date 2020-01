La violació grupal a una nena de 13 anys destapa 16 casos més d'explotació sexual a menors tutelats

Desenes de nenes s'escapen de les seves residències tutelades i acaben exercint la prostitució a canvi de petites quantitats de diners o regals de diferent índole

Actualitzada 14/01/2020 a les 13:59

L'IMAS convoca una comissió

El cas de la violació grupal a Palma, clau

Reaccions polítiques

L'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS) té actualment a 359 menors tutelats en algun dels 30 centres propis o concertats que donen atenció residencial a nens i joves amb mesures de protecció, entre els quals hi ha constància de 16 casos d'explotació sexual infantil.Desenes de nenes s'escapen de les seves residències tutelades IMAS i acaben exercint la prostitució a canvi de petites quantitats de diners o regals de diferent índole, segons avança Diari de Mallorca.Aquests 16 casos són tant de menors que han arribat a la tutela de l'IMAS per haver estat víctimes d'explotació sexual, com de menors ja tutelats per la institució que haurien patit l'explotació, segons ha confirmat la institució arran del cas de violació grupal d'una menor al seu càrrec.Les víctimes de les quals es té constància són 15 noies i un noi, dels quals dos han estat traslladats i en l'actualitat resideixen en centres d'acollida de la Península, mentre que els altres 14 es troben entre els 278 adolescents tutelats per centres de l'IMAS.En tots aquests casos «s'ha actuat seguint el protocol de l'IMAS i s'ha informat en tot moment a les forces i cossos de seguretat de l'Estat», ha detallat la institució insular en un comunicat.El president de l'IMAS, Javier de Juan, ha assegurat, en declaracions al programa Els dematins d'IB3 Televisió que es constituirà una comissió on l'entitat compartirà informació i tractés per coordinar amb les forces de seguretat la seva actuació contra aquesta «xacra social».Sobre el cas de la menor denunciant d'una violació grupal la nit de Nadal a Palma, De Juan ha explicat que la víctima resideix en un centre d'acollida i un dels menors detinguts al centre per a menors amb mesures judicials del Pinaret (que gestiona el Govern balear), però els altres sis menors investigats no.Ha indicat que en aquest cas els tècnics estan estudiant el trasllat de la menor a la Península, que s'adopta «com a mesura extrema» quan és necessari «protegir a una víctima, treure-la d'un entorn que pot ser molt hostil, que no és favorable» i amb l'objectiu de «protegir-la al màxim possible».La Policia Nacional va detenir la setmana passada a vuit persones, un adult de 19 anys, una noia i sis nois d'entre 14 i 17 anys, en relació amb la violació en grup d'una adolescent de 13 anys a Palma, la nit de Nadal.A més d'aquesta agressió, els investigadors estudien possibles indicis de pràctiques organitzades de prostitució de menors tutelats.El Partit Popular a Balears ha demanat aquest dilluns la compareixença urgent de la consellera d'Assumptes Socials, Fina Santiago, i al president de l'IMAS, Javier de Juan. Els populars volen un informe sobre la responsabilitat que pugui correspondre al Govern, després de conèixer-se la implicació en la violació grupal d'una menor de joves tutelats per l'Executiu en diferents centres.Per part seva, Vox ha sol·licitat visitar els pisos tutelats i centres de l'IMAS. «Estem parlant de dones menors d'edat explotades sexualment, abocades a la marginalitat i abandonades per la institució que se suposa ha de vetllar per elles. Si realment a l'IMAS han mirat a un altre costat per a no veure aquests casos, algú ha de donar explicacions i assumir les seves responsabilitats», ha explicat el seu conseller, Toni Gili.