Un jutjat envia a presó un sospitós d'un assalt a punta de pistola tot i que la víctima diu per escrit que no va ser ell

La defensa assegura que un jutjat de Sant Feliu de Guíxols ja havia arxivat el cas prèviament i demana que surti en llibertat de manera «immediata»

Actualitzada 13/01/2020 a les 14:14

Un jutjat de Figueres ha enviat a presó un sospitós de perpetrar un assalt a punta de pistola a Sant Feliu de Guíxols el 20 de desembre passat tot i que la víctima va presentar un escrit dient que no havia estat ell. A la interlocutòria, el jutjat d'instrucció 4 de Figueres argumenta que en un primer moment la víctima el va reconèixer i posa en dubte la validesa de la nota: «S'han de realitzar les gestions oportunes per saber si el denunciant ha fet aquestes manifestacions per voluntat pròpia i en completa llibertat». La defensa del detingut, encapçalada pel lletrat Sergio Noguero, subratlla que, a banda de l'escrit on la víctima es retracta de la primera identificació, el jutjat d'instrucció 3 de Sant Feliu de Guíxols ja havia arxivat el cas prèviament. Per això, reclama que l'arrestat surti en llibertat de manera «immediata».Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós i va passar a disposició judicial a Figueres divendres passat. El jutjat d'instrucció 4 va ordenar presó provisional comunicada i sense fiança per un suposat delicte de robatori amb violència i intimidació en casa habitada amb ús d'arma de foc.El robatori va tenir lloc el 20 de desembre passat quan, segons va denunciar la víctima, el van assaltar a punta de pistola a casa seva a Sant Feliu de Guíxols i li van robar uns 4.000 euros. El denunciant, aleshores, va identificar el detingut en reconeixement fotogràfic però uns dies després va presentar un escrit retractant-se i dient que l'havia reconegut erròniament.La defensa, encapçalada per l'advocat Sergio Noguero, va presentar una còpia d'aquest escrit al jutjat però el magistrat no li va donar validesa i el va enviar igualment a presó. Segons argumenta a la interlocutòria, cal esbrinar si va fer la nota per voluntat pròpia o si, per contra, el van coaccionar d'alguna manera. Noguero critica, però, que el jutjat obviés totalment la nota i decretés presó sense fer cap altra diligència, com ara una roda de reconeixement al jutjat.A la seva declaració, el detingut va assegurar que el dia de l'assalt estava a casa dels seus pares a Figueres i nega haver participat en cap robatori a punta de pistola.La defensa de l'arrestat, a més, va posar en coneixement del jutjat que el jutjat d'instrucció 3 de Sant Feliu de Guíxols ja havia arxivat prèviament la causa. Una altra al·legació que el jutjat va desestimar a l'hora d'ordenar l'ingrés a presó.Segons Noguero, Figueres 4 ni tan sols va demanar la interlocutòria d'arxiu a Sant Feliu de Guíxols 3 per saber per què no s'havia acabat tirant endavant el procediment contra aquest sospitós o si les diligències per descartar-lo com a possible autor ja s'havien fet. Per això, l'advocat entrarà un escrit al jutjat reclamant que el detingut surti en llibertat de manera «immediata».