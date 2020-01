Un home mata a trets a la seva dona i després de suïcida

Els dos cadàvers que van trobar a la casa són els d'una dona de nacionalitat ucraïnesa i un home de nacionalitat espanyola

Actualitzada 13/01/2020 a les 14:37

La subdelegació del Govern de Castella-la Manxa ha confirmat la mort d'una dona a Puertollano com un nou cas de violència masclista, el segon aquest 2020. El cos va ser trobat al costat del de la seva parella sentimental en un habitatge de la localitat.La morta, que presentava ferides per arma de foc, hauria sofert diversos trets de la seva parella, qui després s'hauria llevat la vida, tal com han explicat les mateixes fonts a Europa Press.La Policia Nacional que investiga l'aparició dels cadàvers d'un home i una dona, amb trets d'arma de foc en un domicili de la localitat de Puertollano (Ciudad Real), ha assenyalat que els indicis apunten al fet que l'home va disparar a la dona, que era la seva parella sentimental, i posteriorment es va suïcidar amb la mateixa arma.Segons informa la Delegació del Govern, els dos cadàvers van ser trobats a les 18.20 hores d'ahir diumenge, i s'ha descartat de moment la intervenció de terceres persones.Fonts de la Policia Nacional a Ciudad Real han informat que els dos cadàvers que van trobar a la casa són els d'una dona de nacionalitat ucraïnesa i un home de nacionalitat espanyola, i que presenten ferides per trets.Les dues persones portarien mortes més d'un dia, segons els investigadors, que mantenen oberta una recerca per a esclarir els fets. El succés es va conèixer després de la denúncia d'un familiar davant la impossibilitat de posar-se en contacte amb un dels morts.Una vegada autoritzada l'entrada, i amb la col·laboració dels bombers, els policies van accedir a l'interior de la casa i van trobar a dues persones mortes amb clars signes de violència, ja que tots dos presentaven impactes de bala originats per una arma de foc curta, compatible amb l'oposada al costat dels cadàvers.Les primeres recerques realitzades per la Policia Científica i la Policia Judicial apunten al fet que l'home va poder haver disparat a la seva parella i posteriorment es va suïcidar amb la mateixa arma. No constaven antecedents de denúncies prèvies entre la parella, ni tampoc hi ha registrades denúncies respecte de l'anterior parella de l'home mort.Els cossos de tots dos van ser aixecats per ordre de l'autoritat judicial i traslladats al tanatori, mentre que l'habitatge ha estat precintay i la investigació segueix oberta per al total esclariment dels fets.