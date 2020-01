Detenen una menor implicada en la violació grupal a una nena de 13 anys

La menor detinguda va ser el suposat enllaç entra la víctima i els presumptes autors de l'agressió

Actualitzada 10/01/2020 a les 15:19

La Policia Nacional ha informat de la detenció d'una menor com a implicada en la violació grupal d'una jove de 13 anys durant la passada nit de Cap d'Any a Palma.La detenció es va dur a terme aquest dijous i la menor detinguda va ser el suposat enllaç entra la víctima i els presumptes autors de l'agressió.Cal recordar que aquest dijous a la tarda el titular del Jutjat d'Instrucció número 9 de Palma, en funcions de guàrdia, va decretar la llibertat provisional per a l'únic major d'edat dels set acusats per la violació grupal.Pel que sembla, segons van explicar fonts pròximes al cas, presumptament els joves van mantenir un primer contacte amb la víctima en el barri de Son Gotleu i, des d'aquí, es van traslladar a la zona del Camp Redó, on presumptament va tenir lloc l'agressió sexual. Pel que sembla, no tots els joves van participar en la presumpta violació però sí que la van consentir.Aquest dijous es va realitzar una setena detenció i dimecres passat es va arrestar al major d'edat, i a altres tres menors. Aquests es van sumar als dos joves que es van detenir aquest dimarts, per la qual cosa, es van elevar a set els acusats.