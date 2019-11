Un gat evita que un bebè caigui per les escales i li salva la vida

La mare del nen va compartir el vídeo en Facebook, on s'ha fet viral

Diana Lorena Álvarez, una mare colombiana de 27 anys, va descobrir en revisar les càmeres de seguretat de la seva casa l'heroic acte protagonitzat per la seva gata: va salvar al seu fill d'un any d'una perillosa caiguda per unes escales.«Els presento a l'heroïna de la setmana», ha escrit la mare en una publicació compartida en la pàgina de Facebook de la Fundació Gats Bogotanos en Adopció (GABA) En les imatges es pot veure al felí, el nom del qual és Gatúbela —així denominen al personatge fictici de Catwoman a Llatinoamèrica—, observant de prop a un nen mentre aquest gateja en una espècie de pati interior. En un moment donat, el petit es dirigeix cap a la porta i les escales, i és llavors quan Gatúbela pega un boto des del sofà per a impedir que el menor continuï en aquesta direcció.El vídeo, publicat el passat 2 de novembre, ha generat més de 15.000 reaccions en Facebook, on ha estat compartit més de 4.500 vegades pels seus usuaris.«Si no hagués estat per la gata, el meu fill hauria rodat escales avall. En veure les imatges em vaig sentir sorpendida i afortunada», ha assegurat Diana Lorena Álvarez en declaracions al diari Metre.