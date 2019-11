Mata a ganivetades al seu gendre, que s'havia separat recentment de la seva filla

Els fets han ocorregut a primera hora en un pis situat al carrer Numa Guilhou de Mieres

Un home s'ha lliurat aquest dimarts a la Policia Nacional després de matar al seu gendre, pel que sembla amb un ganivet, després d'una disputa familiar en un pis de la localitat asturiana de Mieres, han informat fonts de la Prefectura Superior de Policia.Els fets han ocorregut a primera hora d'aquest matí en un pis situat en la segona planta del número 9 del carrer Numa Guilhou. Després del crim, l'home s'ha desplaçat fins a la Comissaria de la Policia Nacional de Mieres per a entregar-se.El cos de la víctima, d'uns 40 anys, ha estat tret de l'habitatge entorn de les 11.15 hores per al seu trasllat a l'Institut Anatòmic Forense on se li realitzarà l'autòpsia.Segons fonts pròximes a la investigació, el mort s'havia separat recentment de la filla de l'agressor.Al lloc dels fets s'han traslladat agents de la Policia Judicial i de la Científica per a realitzar les primeres investigacions a l'interior de l'habitatge, que roman amb les persianes baixades.