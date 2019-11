Mor una jove de 20 anys després de seguir una estricta dieta per aprimar

La jove seguia la dieta del vinagre i estava decidida a perdre pes pensant en unes properes vacances

Actualitzada 08/11/2019 a les 19:32

Lindsey Bone, una jove britànica de 20 anys va ser trobada morta al llit després de seguir un estricte pla d'aprimament, la dieta del vinagre, segons el mitjà britànic Metro.La seva mort es va produir el passat 5 d'abril, quan els seus companys de pis la van trobar inerta. Els metges van confirmar que havia mort la nit anterior. L'estudiant de la Universitat de Sussex havia començat la dieta del vinagre durant les setmanes prèvies a la seva mort, que consisteix a dejunar i prendre píndoles fetes amb pomes triturades, destil·lades i fermentades.A més, la jove havia estat prenent antidepressius i medicaments per a l'ansietat des que va morir el seu pare el maig de 2018. També el seu xicot James va assegurar que Lindsey estava ansiosa per unes properes vacances, pel que estava decidida a perdre pes.Entre les pertinences de la jove, van trobar un diari en el qual hi havia apunts com «no menjar més de 1.200 calories per dia» i «carbohidrats només un cop al dia». També s'havia instruït a si mateixa a «quedar-se a la biblioteca i no menjar», menjar fruita i «prendre el seu maleït vinagre de poma».Els agents de policia també van trobar pastilles per aprimar a la seva habitació. La mare de Lindsey, Mandy Bone, va dir que la seva filla «solia prendre una cullerada de vinagre de sidra cada vegada que menjava» diverses vegades al dia durant uns dos anys.La mare havia estat en contacte amb Lindsey en les setmanes prèvies a la seva mort i afirmava: «Era una persona meravellosa i fort. Volia anar a la universitat per honrar al seu pare. Tenia molts plans de futur». La Sra. Bone va dir que volia advertir a altres persones, especialment a les joves, sobre els perills d'una dieta extrema.