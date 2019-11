Evacuen a 350 persones d'un club de swingers en plena festa per una fuga de gas

Diverses persones van haver de ser ateses pels serveis mèdics

Actualitzada 08/11/2019 a les 19:43

Un club de swingers a Hattingen, Alemanya, va haver de ser evacuat després de saltar l'alarma de monòxid de carboni al mig de la festa. Al voltant de 350 persones van haver de sortir de l'establiment, abillades amb bates i tovalloles, segons el mitjà alemany Bild.Els fets van passar dissabte passat, quan els serveis d'emergències van rebre una trucada a les 21:00 hores. Diverses persones van assegurar sentir-se malament i van haver de ser ateses pels serveis mèdics i, alguns d'ells, traslladats a l'hospital.Els evacuats van haver d'esperar al carrer, embolicats en tovalloles i barnussos. Altres convidats van ser atesos i examinats en autobusos i tendes de campanya.Encara no està clar per on es va filtrar el monòxid de carboni al club swinger, ja que «tots els mesuraments del departament de bombers van ser negatius», segons apunta Herkströter, portaveu del departament de bombers d'Hattinger. Així, la investigació se centra ara a trobar la causa de l'incident.