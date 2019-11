Els pares d'un jove de 23 anys que va morir asfixiat acusen el SUMMA 112 de negligència: «El seu fill està una mica tocat»

Relaten la «falta d'humanitat» a l'hora d'atendre la trucada d'auxili

Actualitzada 07/11/2019 a les 15:23

Va morir quatre dies després

Els pares d'un jove de 23 anys mort el gener de 2018 per asfíxia després de patir un tromboembolisme pulmonar acusen el SUMMA 112 de no activar el protocol adequat, per no haver enviat una UVI mòbil des de la primera anomenada, i de «falta d'humanitat».La família ha iniciat una reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública davant del Servei Madrileny de Salut (SERMAS), però s'està plantejant recórrer a la via penal després d'haver rebut la setmana passada els àudios de les cinc trucades al 112 que van ser reclamats poc després de la mort del jove, Aitor.Aquest dijous en una roda de premsa organitzada per l'Associació el Defensor del Pacient s'ha escoltat l'enregistrament de la primera trucada i s'ha posat a disposició dels mitjans de comunicació la resta dels àudios, que tal com ha advertit abans de l'escolta l'advocat de la família, Carlos Sardinero, són «molt impactants».En l'enregistrament s'escolta la primera conversa de la mare amb el metge que va atendre la seva primera trucada -d'un total de quatre-, mentre el seu fill s'ofegava. El metge li va demanar parlar amb el noi al qual li diu «jo no noto que t'ofeguis», insisteix amb la mare «el seu fill respira perfectament» i finalment, tracta de fer veure a la dona que al seu fill no li passa res i que creu que «el seu fill està una mica tocat», per posteriorment penjar.Aquesta és la transcripció de la trucada:Miri, és que s'ha aixecat i s'ha marejat en aixecar-se. Jo estava en la cuina i li he sentit caureSíI llavors una suor molt gran... Ara s'ha quedat més aviat fred, però amb una suor enorme.Ell està en tractament d'alguna cosa?No, no.Ha tingut una síncope llavors.I està com, com... Diu que no pot respirar.D'acord. Posi'l al telèfon, si us plau.A qui? al noi?Clar.No puc, no puc.És que ha de parlar amb el metge. No té un mòbil, i la truco jo?Si ell no pot, si ell està a...!Senyora, si fos a l'hospital ara mateix amb un metge, hauria de parlar amb ell o no?Bé, però vostè...És igual que sigui per telèfon o el que sigui, ha de parlar amb el metge.Ell diu que no pot respirar i que...Bé, ja, però jo necessito avaluar-ho. Senyora, perquè ell pot necessitar una UVI, pot necessitar un ingrés hospitalari o pot necessitar un metge...Mira, que diu el metge que has de parlar amb ell, que a veure el que et passa...Digui'm, que et passa, explica'm una miqueta.M'ofego...Jo no sento que t'ofeguis. Has estat nerviós o alguna cosa?NoLlavors, estàs en tractament d'alguna cosa?No puc.. M'ofego...A veure, passa'm a la teva mare.No puc...Passa'm a la teva mare.Miri vostè com està.No, respira perfectament. Està en tractament psiquiàtric d'alguna cosa?No, no, de resDe res? Ha pres alguna...?No, miri, si ahir ni va sortir ni res, va ser aquí a casa tot el dia...Bé, anirà un metge a veure'l, però no pot ser que hagi pres alguna cosa?No, no...Algun medicament o alguna cosa?No.Perquè respira perfectament, eh? Que respira perfectament...Ell diu que no pot respirar.Ell que digui el que vulgui, però respira perfectament perquè parla perfectament, d'acord?Miri vostè jo no sé el que...Bé, anirà un metge a veure'l, però ell sí que respira...Jo no sé...Sí, respira. Fins ara. Sembla més aviat que està una mica tocat. No sé. Anirem a veure'l. Vinga, fins ara.L'Associació del Defensor del Pacient ha indicat aquest dijous que el cas d'Aitor és un dels casos més «dolorosos i impactants» que ha rebut al llarg de la història de l'associació.El jove, que tenia un trombe al pulmó, es va desplomar i va entrar en parada cardiorespiratòria mentre la dona demanava desesperada ajuda, realitzant diverses anomenades al 112. Quan va arribar l'atenció sanitària, li van comunicar que «el cervell havia estat massa temps sense reg». Finalment va ser traslladat d'urgència a l'hospital on el jove va morir quatre dies després.