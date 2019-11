Un home intenta comprar dues gallines per una bona causa i acaba amb 1.000

Va fer la seva oferta pensant que podria triar quantes ocells volia quedar-se

Actualitzada 05/11/2019 a les 20:43

Steve Morrow és un ciutadà d'Hamilton, a Nova Zelanda, que va voler fer una bona obra i ara té un petit problema. L'home va entrar en el portal Trade Me i va veure que hi havia una subhasta urgent d'unes 1.000 gallines que necessitaven ser reubicades perquè la granja en la qual vivien tancava. Morrow va pagar per a emportar-se algun d'aquests ocells, però el que no esperava va ser el que li va passar al final: va acabar comprant totes.«Amb urgència, necessitem moure aproximadament 1.000 gallines», va llegir Steve en aquesta pàgina de subhastes en línia. Llavors va pagar 1,50 dòlars i va posar la licitació automàtica en 20 dòlars pensant que, com a molt, podria fer-se amb dos animals.Segons va declarar al mitjà Stuff, creia que qui hagués pagat més diners s'emportaria tantes gallines com volgués i la resta de persones rebrien unes altres de manera proporcional a les seves licitacions. No obstant això, la subhasta es va tancar el diumenge amb un únic guanyador que s'emportava els 1.000 ocells: Steve Morrow.«Quan va acabar la subhasta vaig pensar: Genial, puc tenir tantes gallines com vulgui», va explicar l'home. Llavors, es va posar en contacte amb Matthew Blomfield, el venedor dels ocells que vivien en una granja que estava apunto de ser tancada situada en Massey, West Auckland.«Quan vaig parlar amb l'home i em va dir que el preu era per 1.000 gallines... Déu meu, em vaig quedar paralitzat, t'ho asseguro» va comptar Steve Morrow.Matthew Blomfield va assegurar que el nou amo dels animals semblava conforme amb la compra. No obstant això, creu que durant el cap de setmana es va adonar «que 1.000 gallines eren massa i devia haver canviat d'opinió» sobre quedar-les-hi.Així i tot, Blomfield assegura que és de lloar el procés que està seguint Morrow amb les gallines, perquè no s'ha desentès dels animals: «Va cometre un error però no s'ha tirat cap endarrere. S'ha posat en contacte amb Animal Sanctuary i ens estan ajudant a entrevistar els que volen les gallines, perquè volem assegurar-nos que aquests ocells van a llars segures».