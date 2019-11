Respon una enquesta sobre seguretat viària i immediatament l'atropellen en travessar el carrer

El succés ha obert un debat sobre si la jove no va travessar bé la carretera o va ser culpa del conductor del cotxe

Actualitzada 05/11/2019 a les 20:19

El canal IB3 de les Illes Balears ha viscut un moment de pànic però, alhora, molt irònic. La cadena ha realitzat un reportatge sobre la normativa dels patinets elèctrics aprovada per l'Ajuntament de Palma i ha entrevistat els usuaris que portaven aquest vehicle.El succés ha tingut lloc durant una de les entrevistes a una ciutadana anònima. El periodista la va parar al costat d'un pas de zebra i li va preguntar si sabia quines eren aquestes regles. «No es pot anar per cap lloc que no sigui carril bici o la vorera, encara no és obligatori el casc, no es poden dur auriculars i he llegit que de nit es pot anar pertot arreu a les 22 de la nit més o menys», va contestar la jove. «Perfecte, aprovada. Gràcies», es va acomiadar l'entrevistador i, llavors, la noia es va muntar en el seu patinet i va travessar la carretera.La conductora va avançar pel carril bici habilitat en el pas de zebra però, just abans d'arribar a l'altra vorera, un cotxe la va atropellar. No sembla que l'atropellament fos greu, perquè el cotxe acabava d'arrencar i no tenia molta velocitat. Així i tot, l'esglai tant d'ella, com del reporter i dels allí presents va ser molt gran.El vídeo s'ha viralitzat en xarxes socials i s'ha obert un petit debat sobre qui ha tingut la culpa. La veritat és que apareix un semàfor per a vianants en verd, però sembla pertànyer al pas de zebra que està en el següent tram de la carretera. Per tant, la noia hauria d'haver fet cas al semàfor en vermell que estava més a prop. Així i tot, això no eximeix de responsabilitat al conductor del cotxe que hauria d'haver-li donat prioritat, encara que fos ella la que s'estigués saltant una normal vial.