L'Hospital del Mar posa en marxa una unitat especialitzada en el tractament de la bronquièctasi

Atén persones que pateixen una patologia crònica que provoca l'acumulació de secrecions als pulmons i molta tos

Actualitzada 05/11/2019 a les 19:22

L'Hospital del Mar ha posat en marxa una unitat especialitzada en el seguiment i tractament de persones amb bronquièctasi. Aquesta patologia pulmonar crònica d'alta prevalença provoca l'acumulació abundant de secrecions als pulmons i, per tant, molta tos.Els malalts han de seguir controls molt habituals i un monitoratge multidisplinari per mantenir sota control l'evolució de la patologia, que no té cura de moment. En aquesta unitat hi treballaran de forma conjunta pneumòlegs, radiòlegs, fisioterapeutes i rehabilitadors, infectòlegs, farmacòlegs i especialistes en nutrició del centre, així com microbiòlegs.A més del pneumòlegs, és important la feina dels radiòlegs en aquesta unitat, ja que els malalts s'han de sotmetre de forma regular a proves radiològiques per controlar l'estat dels seus pulmons.Els fisioterapeutes i rehabilitadors s'ocupen de la rehabilitació pulmonar. És important que aprenguin a drenar secrecions i quina és la millor postura a adoptar quan estan a casa. També han d'aprendre a tossir per extreure el moc dels pulmons, ja que no fer-ho pot provocar infeccions greus. Els microbiòlegs, per la seva part, s'ocuparan del diagnòstic de les infeccions que afecten aquests pacients.Pel que fa als especialistes en nutrició, el seu paper és clau perquè molts d'aquests pacients, sobretot dones, tenen un problema greu de desnutrició. Són persones que perden pes molt ràpidament i és molt difícil que el recuperin. Cal que mantinguin un to muscular suficient per tossir.