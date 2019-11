Una periodista descobreix que té càncer mentre es realitzava la seva primera mamografia en un 'Facebook Live'

Ali Meyer tractava de mostrar com era el procés quan van descobrir que tenia calcificacions canceroses

Ali Meyer, una periodista de 41 anys, es va realitzar la seva primera mamografia transmetent a través de Facebook Live per a mostrar com era el procés amb motiu del mes de conscienciació sobre el càncer de mama, segons el diari britànic Daily Mirror.D'aquesta manera, la periodista de la cadena KFOR va visitar el centre especialitzat Stephenson d'Oklahoma City, als Estats Units, per a realitzar-se un examen rutinari. Davant de la cambra, Meyer declarava: «Molt bé, esperava una petita mamografia rutinària i no ha estat així. Estava segura que sortiria bé, però aquí estem... Tinc càncer de mamà».El reporter de la seva mateixa cadena va afegir que havia vist a la periodista destrossada després de veure els resultats que van mostrar que tenia calcificacions canceroses en la seva mama dreta.La periodista ja ha estat operada amb èxit i ara vol compartir la seva història per a tractar d'ajudar altres dones a vèncer aquesta malaltia.