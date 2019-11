Demanen 34 anys de presó a un jove per violar diverses vegades a la seva parella i sotmetre-la a vexacions

Va arribar a ruixar-la amb esprai de pebre, ficar el seu cap en el vàter, llançar-li ous i forçar-la a ballar nua.

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears a un jove acusat de violar diverses vegades a la seva parella i sotmetre-la a greus vexacions, fets pels quals la Fiscalia demana per a ell penes que sumeixin 34 anys de presó.A més de la pena de presó, demana una ordre d'allunyament en favor de la víctima, la mesura de llibertat vigilada durant sis anys després de complir la pena de presó, i una indemnització de 6.750 euros per a la víctima per les ferides i els danys morals.En concret, l'home serà jutjat per presumptes delictes d'agressió sexual, tracte degradant, lesions i coaccions.Segons l'escrit de Fiscalia, els fets van tenir lloc a Llucmajor en l'estiu de 2018. El jove, de 28 anys en l'actualitat, mantenia una relació sentimental amb la víctima i tots dos convivien en el mateix domicili des d'abril.La Fiscalia relata que l'acusat va imposar sobre la dona "una situació de dominació" basada en la seva superioritat física, amb «freqüents actes de violència" sobre la dona que li van causar "por i esperit de submissió».En concret, el fiscal detalla que va arribar a ruixar-li el cos amb esprai de pebre, introduir-li el cap dins del vàter, llançar-li ous i obligar-la després a recollir-ho tot, a més de forçar-la a ballar nua per a ell. A més, controlava les seves comunicacions i li va esborrar l'aplicació de WhatsApp del seu telèfon i li va canviar la targeta SIM.La Fiscalia també recull en el seu escrit que, a l'agost, estant tots dos a la platja, ell va creure que ella havia estat mirant a un altre home, es va posar gelós i li va dir «que lla castigaria i que era la seva esclava». El Ministeri Públic acusa el jove d'haver obligat a la dona, amb amenaces contra la seva integritat física, a mantenir relacions sexuals mentre li deia coses com «ets una puta», o «en el fons t'agrada».L'endemà, la dona va intentar escapar de l'apartament però l'home li ho va impedir i, presumptament, li va tornar a obligar a mantenir relacions sexuals, propinant-li cops en la cara en les extremitats, colpejant el seu cap contra la paret i agarrant-la pel coll. La Fiscalia recull també que li deia «que li era igual haver de matar-la» i que li va tapar la boca amb cinta adhesiva.Així mateix, el fiscal acusa l'home d'haver utilitzat diferents objectes per a penetrar-la vaginalment. Quan ell va anar a prendre una dutxa, ella va aconseguir escapar, coberta únicament amb una tovallola, i va ser auxiliada per un veí.La Fiscalia aprecia agreujants de gènere i de parentiu, i també de reincidència, perquè l'acusat ja va ser condemnat per un delicte de lesions.