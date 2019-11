Denuncia que la seva parella la va violar i agredir en un hostal de Lleida

L'acusat nega els fets i assegura que l'ha denunciat falsament per aconseguir els papers i un subsidi

Actualitzada 31/10/2019 a les 13:36

Una dona assegura que la seva parella, amb qui diu que mantenia una relació sentimental des de feia quatre mesos, la va violar i agredir en un hostal de Lleida.Així ho ha declarat, amb l'ajuda d'un intèrpret i protegida per una mampara, en el judici que s'ha celebrat aquest dijous a l'Audiència de Lleida. Tots dos són d'origen marroquí.L'acusat, que està a la presó, ha negat que fossin parella i ha dit que només l'havia vist dues vegades, quan havia contractat amb ella serveis de prostitució. Diu que l'ha denunciat falsament per aconseguir els papers i una ajuda econòmica.La fiscalia i l'acusació particular demanen dotze anys de presó pels delictes d'agressió sexual i maltractament en l'àmbit familiar i la defensa en demana l'absolució.L'home, ajudat també per l'intèrpret, ha explicat que el 22 de juliol de 2018 va anar amb la noia a la pensió de Lleida per mantenir relacions sexuals ja que, assegura, ella és prostituta, i que quan van acabar, la noia va anar al lavabo i en va sortir ferida.Ha negat haver-la agredit i assegura que es va ferir ella mateixa a propòsit per aconseguir papers i una ajuda. «Ja t'he pillat. Feia temps que buscava una víctima i ets tu, cabró», assegura que li va dir la noia.Ella, en canvi, ha declarat que va ser ell qui la va colpejar amb un got després de violar-la. Ha explicat que en arribar a l'hostal van discutir per si es casaven o si marxaven a Almeria i que no van arribar a cap acord.Ha afegit que llavors ell la va agafar pels braços per mantenir relacions sexuals però que ella no volia. Ha assegurat que finalment va accedir «per por» i que després, quan va anar al lavabo a dutxar-se, l'acusat va entrar, la va estirar de la cua i la va colpejar amb un got al cap.Segons la víctima, després de diversos intents, va aconseguir sortir corrents de l'habitació, moment en què la van ajudar una dona que estava allotjada allà amb els seus fills i el treballador de l'hostal, que li van donar una tovallola perquè es tapés ja que anava només amb la roba interior.Els dos testimonis han declarat que van sentir crits d'una dona i que van veure la víctima sortir corrents. També han dit que no havien vist cap altre dia ni la víctima ni l'acusat a l'hostal i el treballador ha afegit que només es va registrar l'home perquè la noia no duia la documentació.Per la seva banda, els psicòlegs de l'Equip d'Atenció a la Víctima (EATAV) han declarat que el relat de la noia és «creïble». Tot i reconèixer que l'ús d'un traductor complica una mica el relat lliure, perquè es pot perdre algun detall, la dona va fer un relat «extens, amb detalls i situacions paral·leles» que donen autenticitat al seu discurs.El forense ha confirmat que les dues lesions que presentava la víctima, a banda i banda del front, són compatibles amb un got de vidre.La fiscalia considera que la culpabilitat de l'acusat ha quedat provada amb la declaració dels psicòlegs i també perquè considera que l'acusat s'ha contradit ja que en la primera declaració judicial va reconèixer que mantenia una relació amb la víctima.La defensa, en canvi, assegura que és innocent ja que no ha quedat provat que els cops els hi fes l'acusat i considera que la denunciant segueix el mateix modus operandi que les altres 23 noies, també com ella procedents de Huelva de treballar a la fruita, investigades pel jutjat d'instrucció 1 de Lleida per posar suposadament denúncies falses de maltractament per aconseguir papers de residència i una ajuda econòmica de gairebé 5.000 euros l'any a través de l'ajuda de Renda Activa d'Inserció (RAI), a què tenen dret les víctimes de violència masclista.