El restaurant de Mallorca que obligava als seus treballadors a fer jornades de 14 hores per 40 euros

La Policia Nacional ha descrit la situació en que estaven els 7 treballadors com d'«esclavitud»

Actualitzada 30/10/2019 a les 21:49

Dos homes i una dona han estat detinguts per explotació laboral de set estrangers als qui obligaven a treballar fins a 14 hores per jornada, sis dies a la setmana, por un salari diari de 40 euros i sense gaudir de les vacances legals en un restaurant costaner d'Escorca.Segons va informar en un comunicat la Policia Nacional, que va realitzar l''Operació Repera' col·laboració amb la Inspecció de treball, els detinguts somio l'administrador, l'encarregada de gestió i un treballador de l'establiment.Els agents responsables de la intervenció descrivien el règim de treball de les víctimes com "de quasi esclavitud". Van determinar que els empleats feien jornades de 12 a 14 hores, no gaudien de vacances anuals i la majoria dels treballadors no tenia contracte.Tots els treballadors rebien el mateix salari, 40 euros diaris, al marge que treballessin com a cambrers, cuiners, netegessin o fessin tasques de manteniment. L'únic dia de lliurança mai era en cap de setmana i si es posaven malalts, els treballadors no percebien cap mena de salari. Si patien un accident laboral, l'amo els obligava a declarar que s'havien lesionat fora de la feina, sota l'amenaça de ser acomiadats. Els empleats no rebien cap bonificació en concloure la temporada i eren obligats a signar nòmines falses.