Una noia de 22 anys en estat greu després de ser atropellada per un patinet elèctric a Vigo

La jove va rebre un fort cop al cap i el seu pronòstic és reservat

Actualitzada 28/10/2019 a les 18:03

Una noia de 22 anys ha acabat ingressada a l'hospital en estat greu després de ser atropellada per un patinet elèctric a Vigo. Els fets van tenir lloc diumenge a migdia. La víctima va rebre una forta ferida al cap i va ser traslladada d'urgència a l'Hospital Álvaro Cunqueiro.L'atropellament va tenir lloc al voltant de les dues del migdia a l'avinguda de las Camelias del citat municipi. Segons les primeres informacions el patinet circulava pel carril destinat a aquests vehicles i a les bicicletes, quan la jove va creuar pel mig en una zona sense pas de zebra.A més, la noia va sortir de darrere d'un contenidor, el que podria justificar que el conductor no la veiés amb antelació i no pogués frenar.