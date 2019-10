Condemnada la sanitat pública a pagar la factura d'una pacient que va acabar en una clínica privada

El Servei de Salut de Castella La-Manxa haurà d'abonar els 31.656 euros que va costar el tractament

Actualitzada 29/10/2019 a les 16:03

La pacient J.J.M., de 63 anys, va ser diagnosticada de càncer d'ovari avançat amb carcinomatosis peritoneal a l'Hospital d'Altagracia de Manzanares, a Ciutat Reial. Com informa 'El Digital Castilla-La Mancha', després de ser derivada a l'Hospital General del municipi, va rebre diferents cicles de quimioteràpia i, després d'assolir una millora, va ser posada en llista d'espera per una cirurgia per reduir el tumor.Durant la intervenció, no es va poder reduir el tumor i li van recomanar que tornés a fer-se tractament de quimioteràpia.La dona va optar per buscar una solució més efectiva i amb major qualitat de vida i per això va acabar anant a una clínica privada. Allà, després de les proves corresponents, van poder operar a la pacient amb èxit i la seva qualitat de vida va millorar bastant fins que va morir dos anys més tard.Ara, la sentència del jutjat Social núm. 2 de Ciutat Reial condemna al Servei de Salut de Castella La-Manxa a «concórrer els requisits pel reintegrament de les despeses médiques».