Troben 42 cranis, 31 ossos, un fetus i un altar en una casa de Ciutat de Mèxic

Actualitzada 28/10/2019 a les 17:41

Les autoritats de Ciutat de Mèxic van confirmar aquest diumenge que investiguen l'origen de 42 cranis trobats en un domicili durant una polèmica operació policial en la qual van ser detinguts 31 presumptes narcotraficants, però 27 d'ells van ser alliberats per un jutge per falta de proves.«Ara s'està en l'obtenció d'ADN de cadascuna d'aquestes ossades, en el seu moment hauran de comparar-se amb persones desaparegudes tant de la ciutat com en l'àmbit nacional per a veure si alguna », va dir a la premsa la cap de Govern de Ciutat de Mèxic, Claudia Sheinbaum.La fiscalia de la capital va informar que divendres passat va trobar en un veïnat de la capital mexicana 42 cranis, quatre d'ells incrustats en un altar, 42 mandíbules, 31 ossos llargs, un fetus dins d'un flascó, ganivets i imatges religioses.L'organisme va assenyalar que la inspecció es va realitzar en la cèntrica colònia Morelos, el mateix lloc on el passat 22 d'octubre es va detenir a 31 persones presumptament vinculades amb el càrtel del narcotràfic Unió Tepito.En l'operatiu, en el qual van participar 600 policies, es van confiscar de 13 armes de foc curtes, set armes de foc llargues, un tub llançacoets, 17 carregadors d'arma llarga i 37 d'arma curta.