LeBron James, obligat a evacuar casa seva per un greu incendi

L'estrella de Los Ángeles Lakers va haver de marxar de l'habitatge amb tota la seva família en mig de la nit

Actualitzada 28/10/2019 a les 17:00

Man these LA aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! ‍♂️ — LeBron James (@KingJames) 28 de octubre de 2019

I for all the families in the area that could be affected by these now! Pretty please get to safety ASAP — LeBron James (@KingJames) 28 de octubre de 2019

LeBron James dormia a casa seva a Los Ángeles després d'haver aconseguit la segona victòria de la temporada, quan es va veure obligat a fugir corrents. L'estrella de Los Ágeles Lakers va fer servir el seu compte de Twitter per anunciar que, a causa de la proximitat d'un dels focus dels incendis que estan afectant greument la ciutat, havia hagut d'evacuar la casa amb la seva família.«Els incendis no són cap broma. He hagut d'evacuar casa meva de forma urgent i ara estic conduint amb la meva família intentant trobar habitacions lliures. De moment no hem tingut sort», escrivia l'esportista.Segons va informar el Departament de Bombers de Los Ángeles, les flames van afectar la zona sud de Califòrnia i els forts vents feien molt difícil el control de l'incendi. Per aquest motiu es va decidir evacuar tots els habitatges propers.Finalment, LeBron va trobar on passar la nit i va enviar un missatge de suport a la resta de persones afectades pel foc. «Reso per totes les famílies que es puguin veure afectades. Si us plau, busqueu refugi com més aviat millor»