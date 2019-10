Detenen dos especialistes en robatoris pel mètode del butró

La policia els atribueix l'autoria de sis robatoris en establiments del Vallès i en una entitat bancària

Actualitzada 26/10/2019 a les 12:13

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en realitzar robatoris a establiments comercials pel mètode del butró, tal i com ha explicat la policia en un comunicat. L'operatiu ha permès detenir dos homes de 34 i 32 anys, als quals se’ls considera presumptes autors de robatoris en diversos establiments i locals comercials del Vallès Oriental i Occidental. Un dels lladres ja havia estat detingut pels Mossos l’any 2014 per haver dut a terme butrons a joieries.La investigació es va iniciar al 24 de juny d’enguany quan els Mossos van tenir coneixement que s'havia produït un robatori amb força en un local de restauració de Lliçà d’Amunt. Els lladres havien fet un forat al sostre de l'establiment a través del qual s’havien despenjat per accedir a l'interior. Un cop dins van regirar-ho tot i van provocar danys en diverses estances del local amb l'objectiu de localitzar la caixa forta i violentar-la per endur-se els diners que contenia.Els policies van poder relacionar els autors del robatori amb altres fets similars que s'havien produït en localitats properes que havien estat perpetrats per un grup molt itinerant integrat per unes sis persones que sempre actuaven seguint un mateix patró. Primer, neutralitzaven les alarmes i aleshores feien un butró al sostre per així accedir a l'interior de l'establiment. La finalitat era sempre la localització de la caixa forta per obrir-la i endur-se’n el contingut.Seguint aquest mateix modus operandi el grup hauria violentat una entitat bancària de Sabadell, un saló recreatiu de Terrassa i cinc locals d'una coneguda empresa de restauració a les localitats de Lliçà d'Amunt, Terrassa, Sabadell i Sant Cugat. En el cas de l'assalt al banc els lladres es van endur sencer un dels caixers. Els investigadors van comprovar que bona part dels guanys obtinguts amb els robatoris els gastaven en locals d'apostes, bingos i prostíbuls i que una part dels membres del grup ja haurien marxat de Catalunya.Davant d’aquests fets el 17 d'octubre els investigadors van establir un operatiu policial que va permetre la detenció dels dos membres del grup i que es dugués a terme l'entrada i escorcoll en el bungalou d'un càmping de Sitges on residien els detinguts. Els agents van localitzar diferents eines que haurien utilitzat per forçar els establiments i les caixes fortes, així com paquets de monedes provinents dels restaurants violentats.