Salven un jove que es volia ofegar al port de Barcelona

Un turista rus de 26 anys es va tirar a l'aigua després de drogar-se i va intentar escanyar-se amb la corda del salvavides de la Guàrdia Civil

Actualitzada 23/10/2019 a les 16:44

El Servei Marítim de la Guàrdia Civil va rescatar divendres passat un home que estava a punt d'ofegar-se a uns 50 metres del World Trade Center de Barcelona, al port.Agents de la patrullera Río Tordera que feien inspeccions en embarcacions recreatives de la zona van veure que hi havia un home a l'aigua. S'hi van dirigir i li van tirar un salvavides.L'home, de 26 anys i origen rus, no va col·laborar en el rescat, sinó que va enrotllar-se la corda del salvavides al coll i va intentar escanyar-se. Davant d'això, dos agents es van tirar a l'aigua per salvar-lo.Després d'uns minuts de tensió i perill per tots tres, els guàrdies civils van aconseguir que es calmés i el van poder pujar a bord amb dificultats per l'estat d'alteració de la víctima i per la foscor i males condicions de la mar.Un cop al port, va ser atès per personal sanitari i traslladat a un hospital, on es va comprovar que no patia danys i que el seu estat de salut era bo. Al dia següent l'home va explicar que portava diversos dies de vacances a Barcelona i que després de consumir drogues va sentir la necessitat de suïcidar-se, per la qual cosa es va tirar a l'aigua al mateix port.