Detingut un policia nacional per amenaçar amb una pistola i agredir a la seva parella a Paiporta

Actualitzada 23/10/2019 a les 18:14

La Guàrdia Civil ha detingut un agent de la Policia Nacional en la localitat valenciana de Paiporta acusat d'un delicte d'amenaces de mort i lesions contra la seva companya sentimental.Segons han informat a EFE fonts coneixedores del succés, el detingut, a més, hauria encanonat amb una arma de foc a la seva parella en un incident que va tenir lloc sobre les 12.20 hores d'aquest dimarts en un domicili del carrer Eslovènia del citat municipi.El desplegament de mitjans posat en marxa per la Guàrdia Civil per a la detenció de l'agent de Policia Nacional, que es presumia armat, va cridar l'atenció dels veïns de la localitat.Les diligències policials per aquests fets han estat remeses als jutjats de Torrent.