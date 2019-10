El detingut per homicidi a l'Hospitalet de Llobregat i la víctima eren germans

Els fets han tingut lloc al número 10 del carrer de la Font

Actualitzada 21/10/2019 a les 18:42

L'home de 28 anys detingut per homicidi en un pis de l'Hospitalet de Llobregat era germà de la víctima, de 34 anys.Ambdós són de nacionalitat espanyola i tot apunta que la mort ha tingut lloc durant una baralla. Els fets han tingut lloc al número 10 del carrer de la Font.La víctima presentava un tall al coll. Cap a dos quarts de dues del migdia de dilluns els Mossos d'Esquadra van rebre un avís per una baralla, i ja s'indicava que hi podia haver una persona morta.Quan els agents han arribat al pis han trobat la víctima amb ferides de gravetat. L'home ha mort tot seguit, tal com ha certificat el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).El presumpte autor de l'homicidi estava amagat al mateix pis i ha quedat detingut.