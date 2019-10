El principal requisit és tenir un patrimoni de 11,5 milions d'euros o superior

Actualitzada 21/10/2019 a les 17:45

El Daily Star Online ha desvelat que futbolistes casats de la Premier League recorren a festes privades amb objectius sexuals que es realitzen en mansions privades o iots de luxe.L'agència Cinderella Escorts és qui s'encarrega d'organitzar aquests esdeveniments, però són necessaris dos requisits per prendre-hi part. El primer és tenir un patrimoni mínim d'11,5 milions d'euros i, el segon, pagar 34.000 euros anuals.Les escorts que acompanyen als futbolistes cobrarien 2.300 euros per hora o 34.000 euros mensuals.A banda de futbolistes, a aquestes festes també hi acudirien polítics, actors o cantants.