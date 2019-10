Condemnat a 96 anys el violador de l'ascensor

Va cometre els delictes entre el 2016 i el 2017

L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat a 96 anys de presó a Pedro Luis Gallego, conegut com el violador de l'ascensor, per tres delictes d'agressió sexual -dues d'ells continuada- i dues de detenció il·legal comeses entre finals de 2016 i 2017 prop de l'Hospital de La Paz de la capital.El límit màxim de compliment de la pena serà de 25 anys, destaca en un comunicat el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, encara que en la sentència es determina que per a aplicar-li beneficis penitenciaris es tindrà en compte la totalitat de la pena.Gallego, de 59 anys, va cometre els crims després de sortir en 2013 de presó, després d'haver estat condemnat en els noranta a 273 anys de presó per l'assassinat de Leticia Lebrato, de 17 anys, a Valladolid, i de Marta Obregón, de 19, a Burgos, a més de per altres divuit agressions sexuals.