Mor d'un infart després de fallar el desfibril·lador minuts abans de ser jutjat a València

La víctima de 54 anys estava acusat d'un delicte de tràfic de drogues

Actualitzada 17/10/2019 a les 15:48

Una persona ha mort aquest migdia després de sofrir un infart dins de la Ciutat de la Justícia de València, segons ha explicat Levante-EMV. Es tracta d'un home de 54 anys anys acusat d'un presumpte delicte de tràfic de drogues, que anava a ser jutjat aquest dijous en l'Audiència Provincial de València.Els sanitaris han realitzat les maniobres de reanimació cardiopulmonar durant almenys 40 minuts per a intentar salvar la seva vida, però han estat infructuoses. El succés s'ha produït just després que la lletrada del seu defensa hagués negociat una rebaixa de la pena de presó de 5 anys a un i mitjà.La víctima es trobava malament des de feia un parell de dies, han explicat fonts del seu entorn. En arribar a la Ciutat de la Justícia va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal, on se li van practicar diverses proves sense detectar gens estrany.En tornar a la sala l'home va caure desplomat al terra i van anar a socórrer-lo dos metges d'Urgències que casualment es trobaven a la sala del costat. Quan han arribat els sanitaris, han intentat utilitzar un desfibril·lador de la Ciutat de la Justícia, però aquest tenia la bateria descarregada. No obstant això, segons han matisat fonts sanitàries, en cas que l'aparell hagués estat carregat, aquest tipus de desfibril·lador no reconeixia la cardiopatia que sofria l'acusat.