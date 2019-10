Detinguda per deixar morir al seu marit sense demanar ajuda després d'haver contractat una assegurança de vida

La dona, de 56 anys, coneixia i va ignorar les recomanacions mèdiques a seguir

Actualitzada 17/10/2019 a les 15:24

Una dona de 56 anys ha estat detinguda a La Laguna (Tenerife) i acusada d'homicidi per omissió pel fet que, segons la Policia Nacional, no va demanar ajuda sanitària urgent per al seu marit, qui va morir a conseqüència d'una hipoglucèmia.La dona, que en ocasions similars havia sol·licitat auxili als serveis d'emergència, havia contractat setmanes abans del succés una assegurança de decessos.Segons la Policia, la dona, que residia amb el seu marit al barri de Taco, no va sol·licitar l'assistència dels serveis sanitaris d'urgència quan aquest es trobava sumit en una crisi de glucèmia fins que va constatar la mort de l'home.La dona coneixia la malaltia del marit i les recomanacions mèdiques a seguir i era conscient de la gravetat de la situació i de les possibles conseqüències fatals que es podrien derivar si no rebia assistència sanitària urgent, segons la versió policial.Els agents van realitzar una anàlisi pericial del mesurador de glucosa del mort i van concloure que l'estat físic de l'home no li permetia sol·licitar auxili per si mateix.Els últims mesuraments mostraven que la víctima es trobava en una crisi amb risc per a la seva vida.En la investigació, es va descobrir que la dona havia contractat una assegurança de decessos i es va determinar que va tenir la possibilitat de demanar ajuda, però no ho va fer fins a constatar la mort del seu marit.