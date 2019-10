Desarticulada la banda que robava en cases de futbolistes del Real Madrid i de l'Atlético

Els detinguts, tres albanesos i un espanyol, havien perpetrat també robatoris a Astúries i Castella i Lleó

Actualitzada 17/10/2019 a les 15:34

La Guàrdia Civil ha detingut quatre persones presumptament implicades en diversos dels robatoris que han sofert als seus domicilis en els últims mesos futbolistes del Real Madrid i de l'Atlético de Madrid, entre ells un albanès vinculat amb el robatori i la pallissa a l'empresari José Luis Moreno el 2007.Segons ha avançat eldiario.es i han confirmat a Efe fonts de la investigació, els detinguts, tres albanesos i un espanyol, havien perpetrat també robatoris a Astúries i Castella i Lleó. En total se li atribueixen més de vint delictes.Entre els domicilis assaltats per aquesta organització, liderada per l'albanès M.Z., estan el de l'entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, el jugador d'aquest equip Isco Alarcón i el futbolista de l'Atlético de Madrid Thomas Partey, víctima de l'últim robatori de la banda mentre es trobava concentrat amb el club a Moscou.L'operació continua oberta liderada per la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO) i està dirigida pel jutjat d'instrucció número 2 de Alcobendas (Madrid). Un dels detinguts, identificat amb les sigles M.Z., va estar implicat, segons les fonts consultades, en l'assalt a l'habitatge de José Luis Moreno en La Moraleja al desembre de 2007.