Mor un treballador en caure vuit pisos pel buit de l'ascensor d'un edifici en obres a Madrid

La Policia Nacional i Municipal estan investigant les causes d'aquest accident

Actualitzada 16/10/2019 a les 15:35

Un home de 41 anys ha mort aquest dimecres al matí després de caure vuit pisos pel buit de l'ascensor de l'edifici en obres en el qual treballava a la Gran Via de Madrid, segons ha avançat 20Minutos.Segons ha informat Emergències de Madrid, la Policia Nacional i Municipal estan investigant les causes d'aquest accident.El treballador s'ha precipitat des de la planta sis fins a la menys dos i ha mort a l'acte a conseqüència d'un politraumatisme.Els Bombers de l'Ajuntament de Madrid han estat els encarregats de rescatar el cos. L'equip mèdic del SUMMA-112, que s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, a Gran Via cantonada amb el carrer de la Salut, només ha pogut confirmar la defunció de l'home.