Detinguts dos xinesos que van tenir segrestat a un altre 5 dies en un muntacàrregues

La família de la víctima va pagar un rescat de 8.000 euros als raptors

Actualitzada 16/10/2019 a les 15:26

La Policia Nacional ha detingut a Madrid dos ciutadans xinesos que van mantenir cinc dies segrestat en un muntacàrregues a un compatriota, al qual van amenaçar fins i tot amb amputar-li els dits de les mans i que va ser alliberat després de rebre 8.000 euros per part de la família de la víctima.Segons ha informat aquest dimecres la Direcció General de la Policia, els raptors van retenir a la víctima en aquest habitacle en una nau industrial de Serranillos del Valle (Madrid) i van intimidar de manera continuada a l'home.Cops i puntades van ser la tònica general de la captivitat, que va començar quan una antiga amiga, a la que la víctima devia diners, va traslladar a l'home amb cotxe sota engany fins a aquest municipi madrileny, en el qual finalment va ser ocultat.L'home havia arribat a l'aeroport Adolfo Suárez-Madrid Barajas procedent de Copenhaguen.Dins de la nau, els arrestats el van ficar a l'interior de l'elevador després de robar-li les seves pertinences. Un d'ells va romandre almenys en tot moment en funcions de vigilant, li facilitava menjar i el custodiava fins al bany.La víctima va posar en coneixement dels seus familiars el rapte davant la petició dels segrestadors d'un rescat que li permetria ser alliberat.D'acord amb el relat dels fets, l'home va facilitar el número de telèfon de parents a fi que abonessin el més aviat possible el pagament del rescat al compte d'un banc radicat a la Xina.A continuació, la víctima es va veure obligada a signar un document en el qual deixava constància de la seva estada voluntària al lloc del segrest i assegurava que tenia un deute amb la seva amiga.Per donar veracitat al segrest, els raptors van gravar vídeos de l'estat de la víctima per pressionar a la família i accelerar l'ingrés de l'alliberament.Una vegada alliberat al cinquè dia al polígon Cobo Calleja de Fuenlabrada, amb el rostre tapat amb un passamuntanyes, va agafar un avió amb destinació Canàries, on va presentar una denúncia.Durant els vuit mesos d'investigació, els agents van persistir en la cerca del lloc on la víctima havia estat retinguda contra la seva voluntat.Les perquisicions es van iniciar després de la comunicació a la Policia Nacional de Las Palmas de Gran Canaria de la desaparició d'un home d'origen asiàtic.