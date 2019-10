Un home troba una nounada enterrada amb vida quan cavava una tomba per a la seva pròpia filla

Les autoritats han iniciat una investigació per a trobar als pares de la bebè

Actualitzada 15/10/2019 a les 15:57

Un home va trobar a una nena bebè que havia estat enterrada amb vida en una urna de fang al nord de l'Índia. L'home estava cavant una tomba per a la seva pròpia filla que havia mort a causa del seu naixement prematur.«Havia anat a enterrar a la seva pròpia filla i estava excavant la tomba quan la seva pala va donar amb un atuell de fang", va explicar aquest dilluns Shailesh Kumar Pandey, superintendent de Policia de la ciutat de Bareilly, on va tenir lloc la troballa dijous passat, a l'estat septentrional d'Uttar Pradesh.L'home va alertar al guarda del cementiri, que en examinar l'urna, va descobrir a la nounada i la va traslladar a l'hospital del districte. «La condició de la nena ha millorat molt», va assegurar Pandey. Les autoritats han iniciat una investigació per a trobar als pares de la bebè, la identitat del qual es desconeix de moment.De moment es desconeix com i per què la nena va ser enterrada poc després de néixer, encara que a l'Índia està estesa la pràctica dels avortaments selectius i feticidis femenins. La llei índia penalitza aquest tipus d'avortaments i impedeix als metges revelar el sexe dels fetus, precisament per a posar fre a aquesta pràctica, encara que els estudis clínics prenatals continuen practicant-se clandestinament.Un informe de l'organització Aliança per a la Defensa de la Llibertat (ADF) presentat el gener passat va afirmar que 50.000 fetus femenins són avortats cada mes al país.A l'Índia la preferència pel nen es deu al fet que el fill perpetua el llinatge, hereta la propietat i cuida dels seus pares en la vellesa, mentre que, en el cas de les nenes, els progenitors han de pagar un quantiós dot a la família del nuvi.El cens indi de 2011 va revelar que hi ha 7,1 milions menys de nenes que de nens amb edats compreses entre els 0 i els 6 anys i en la població índia (llavors de 1.210 milions de persones) hi ha 940 dones per cada mil homes.