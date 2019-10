Detingudes nou persones per tenir 3.000 plantes de marihuana en una nau industrial a Barcelona

La Guàrdia Urbana calcula que la substància decomissada té un valor al carrer de 415.000 euros

Actualitzada 15/10/2019 a les 16:49

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut nou persones i ha decomissat 3.000 plantes i 83 kg de cabdells de marihuana en una nau industrial del barri de Sant Martí de Provençals. La intervenció va començar després que una patrulla que vigilava la nau industrial va observar com un grup de quatre persones sortien d'aquesta nau i intentaven forçar un vehicle aparcat al carrer. Els agents van impedir el robatori del vehicle i van detenir les quatre persones. En el moment de la detenció es va poder observar la plantació que hi havia dins la nau. Es calcula que la substància decomissada té un valor de carrer de 415.000 euros i que la plantació té una capacitat productiva de 105 kg per collita.La nau constava de dos nivells de més de 400 metres quadrats de superfície i s'estava construint una altra sala amb capacitat per a 3.000 plantes més. L'espai disposava d'extractor industrial, filtres d'ozó de grans dimensions, depuradores d'aigües industrials, més de 200 llums de sodi, 196 potenciòmetres i tres fases elèctriques d'alta tensió connectades directament a la xarxa elèctrica de la companyia sense comptador.El consum total d'amperatges per els tècnics de defraudació de la companyia ENDESA és de 697 ampers de potencia, la més gran detectada en any a Barcelona que, segons la Guàrdia Urbana, equival al que realitzarien més de 230 famílies.La plantació estava preparada per fer com a mínim tres collites l'any amb una capacitat mínima anual de 315 kg de marihuana amb un valor de mercat estimat de 1.575.000.