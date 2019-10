Mor el canonge de la catedral de València en ennuegar-se en un convit de noces

Juan Miguel Díaz Rodelas tenia 69 anys

Actualitzada 14/10/2019 a les 15:29

Juan Miguel Díaz Rodelas, canonge de la catedral de València i zelador del Santo Caliz, ha mort aquest cap de setmana en ennuegar-se amb un tros de carn durant el convit de les noces que ell mateix acabava de celebrar, informa la Cadena SER a la ciutat del Túria.Un sacerdot que hi havia concelebrat al costat d'ell la cerimònia va ser qui es va adonar que Díaz Rodelas s'ennuegava. Un equip mèdic va ser avisat, però després de diversos minuts intentant que tornés a respirar, no ho van aconseguir. Segons la Cadena SER, no es descarta que la situació fos provocada per una fallada cardíaca. Està previst que l'autòpsia es realitzi aquest dilluns.També segons l'emissora, el sacerdot que l'acompanyava, en veure la gravetat de la situació, va demanar a un seminarista que anés a la cuina d'on se celebrava el convit i portés oli, amb el qual va poder donar-li l'extrema unció al canonge.Díaz Rodelas havia nascut al 1950 a Arico Nuevo (Tenerife) i portava 20 anys com a canonge a València. Era professor de Teologia a València, professor del Pontificio Instituto Joan Pau II i de l'Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas. Era també president del Patronato del Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer i doctor en Ciencias Bíblicas.