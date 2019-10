Alliberen en bon estat a una dona segrestada per la seva parella a Leganés

L'home també s'havia atrinxerat amb els seus dos fills, que ha soltat cap a les nou del matí

Actualitzada 14/10/2019 a les 15:14

La Policia Nacional ha alliberat, en aparent bon estat, a la dona que estava retinguda per la seva parella en un pis de Leganés (Madrid), han informat a Efe fonts de la investigació.La dona ha estat alliberada sobre les dotze del migdia pels agents que envoltaven l'habitatge des de primera hora del matí, quan l'home va entrar en el pis i la va retenir a ella i als seus dos fills menors, als quals va deixar anar-se més tard, ha confirmat la Prefectura Superior de Policia de Madrid.Els equips d'emergència desplaçats al lloc han atès tant a la dona que, en principi, mancant un examen complet, sofreix només contusions, i a l'agressor, que també està lleu segons els primers indicis, han detallat a Efe fonts de la recerca.L'agressor ha estat reduït per la Policia, que l'ha tret de l'habitatge i l'ha introduït en un cotxe policial sobre les 12.30 hores, segons ha constatat Efe.El succés ha començat passades les set del matí, quan la Policia ha rebut l'avís que un home s'havia atrinxerat, armat, amb la seva parella i dos fills d'ella al número 14 del carrer Lisboa del barri de La Fortuna de Leganés.Passades les nou del matí l'home ha alliberat als dos menors, una noia de 12 anys i un noi de 15, però s'ha mantingut atrinxerat amenaçant a la parella, dins d'una habitació de l'àtic on viu la família, la porta de la qual va quedar oberta al replà.Els menors, que han estat atesos pel Summa i per psicòlegs, estan il·lesos.En la zona s'han desplegat nombrosos agents, entre ells el Grup d'Operacions Especials (GEO), que s'han situat a l'habitatge a l'espera d'intervenir si l'agressor no cedia en la seva actitud, han precisat a Efe fonts de la investigació.