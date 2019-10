Troben a Roses el cadàver d'un home de 64 anys que portava diversos dies mort a casa seva

Els veïns han donat l'alerta perquè feia dies que no el veien i l'habitatge desprenia una forta olor

Actualitzada 11/10/2019 a les 18:54

La policia ha trobar el cadàver d'un home de 64 anys que portava diversos dies mort a casa seva, a Roses (Alt Empordà). Un veí ha avisat la Policia Local aquest migdia perquè feia diversos dies que no veien l'home i l'habitatge desprenia una forta olor. Un cop han aconseguit accedir a la casa, han trobat al sofà el cos sense vida i sense signes de violència, com avança el portal de notícies Vila de Roses. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues patrulles de la Policia Local, els Mossos, Bombers i el SEM. L'autòpsia haurà de determinar ara les causes de la mort.