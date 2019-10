Detinguts a Mataró per estafar més de 30.000 euros a clients de pàgines web i app's de compravenda

Els falsos compradors quedaven en una nau i enganyaven els venedors per emportar-se el material sense pagar

Actualitzada 10/10/2019 a les 15:47

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 d'octubre dos homes per estafar més de 30.000 euros a clients de pàgina web i aplicacions de compravenda. Els falsos compradors quedaven en una nau per fer la transacció i enganyaven els venedors per emportar-se el material sense pagar. Buscaven gènere de tot tipus, tot i que la majoria eren productes relacionats amb el cultiu de marihuana. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que la finalitat de les estafes fos la instal·lació d'un cultiu extensiu de marihuana. S'han detectat 15 estafes per un import de 31.294 euros, tant a Catalunya com al País Valencià. Els autors van ser detinguts in fraganti quan cometien l'estafa número 16, per un import de 14.673 euros. Un dels detinguts té més de 30 antecedents policials.Els detinguts buscaven víctimes a través d’aplicacions de telèfon de compravenda de productes o a través de pàgines web del mateix tipus. Hi contactaven únicament via missatgeria instantània.Un cop acordaven l’entrega, els estafadors els donaven l’adreça d’un local, on les víctimes es trobaven amb un home amb roba de treball que manifestava ser treballador de l’empresa compradora. Allà s’efectuava la descàrrega de la mercaderia i posteriorment el fals treballador els acompanyava a la suposada seu de la empresa compradora per efectuar el pagament, on els feia esperar a la porta. Passats uns minuts sense que sortís ningú, les víctimes començaven a sospitar que es tractava d’un frau. Els locals tenien dues sortides perquè l'estafador pogués marxar sense ser vist.Els investigadors no descarten que s’hagin produït més fets i que no hagin estat denunciats.Els detinguts, de 22 i 34 anys, veïns de Mataró i nacionalitats guineana i magrebina, van passar a disposició judicial el 4 d’octubre i el jutge de guàrdia de Mataró va decretar la seva llibertat amb càrrecs.