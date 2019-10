Els va obligar a mostrar les seves carteres i va aprofitar per emportar-se els diners

Actualitzada 10/10/2019 a les 15:37

La Guàrdia Urbana va detenir dimecres al vespre un home que es feia passar per policia i va robar a una parella de turistes a l'Estació del Nord de Barcelona. Els fets van tenir lloc passades les 9 del vespre, quan un home es va acostar a uns turistes fent-se passar per policia. Els va obligar a mostrar la seva documentació i quan van treure les carteres els va robar 450 euros i va sortir corrents. Les víctimes van començar a cridar i uns agents de la Guàrdia Urbana que estaven per la zona el van perseguir i el van detenir per usurpació de funcions públiques i per un delicte menys greu de furt. Van recuperar els diners i els van tornar a les víctimes.